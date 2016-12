Un'App per aiutare a risparmiare energia in casa Envirolytics, una software house canadese specializzata in programmi per cellulari e dispositivi mobili, ha ideato un'applicazione per iPhone che, a loro dire, aiuta a risparmiare energia in casa.

L'iViro Home Energy Analysis Tools (questo il nome dell'app) consente di fare da soli un'approfondita analisi energetica della propria abitazione con tanto di calcolo dei consumi delle varie utenze suggerendo i metodi per migliorare il risparmio e fornendo anche una stima dei benefici economici e della riduzione delle emissioni che si possono ottenere con quei suggerimenti.

A onor del vero sono ancora molto poche le informazioni disponibili a riguardo della reale efficacia dell'applicazione, ciò nonostante questo iViro sembra un'idea simpatica e interessante anche perché, sempre a detta della software house, dovrebbe essere molto semplice da utilizzare, anche per coloro che (e sono davvero tanti) non hanno troppa dimestichezza coi programmi e i computer.

IViro è già disponibile su iTunes.







