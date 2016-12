Un team franco tedesco inventa la cella solare più efficiente di sempre: 44,7% di conversione Un team congiunto di ricercatori tedeschi e francesi composto da scienziati del Fraunhofer Institute, del Soitec, del CEA-Leti e del Helmholtz Center ha creato la più efficiente cella solare mai realizzata prima.

Con un valore di conversione del 44,7% (per conversione s'intende la capacità di catturare la luce del sole e trasformarla in energia elettrica, ndr), la cella ha migliorato di un altro piccolo 0,3% il record stabilito da Sharp appena tre mesi fa.

Il segreto di questa tecnologia sta nel fatto che a comporre la cella fotovoltaica sono diversi strati di altre celle in grado di assorbire differenti lunghezze d'onda dello spettro solare.

La partita sull'efficienza di conversione, infatti, si gioca tutta qui, ovvero nel riuscire a catturare e utilizzare quanto più è possibile la luce del sole.

Questa nuova cella, dunque, non è solo molto più efficiente rispetto al limite teorico di efficienza del 33,7% di un convenzionale pannello solare a base di silicio, ma apre la strada a nuovi ulteriori miglioramenti.

Tanto che i ricercatori si sono detti già pronti ad infrangere il muro del 50% di conversione entro il prossimo 2015.



Galleria fotografica Argomenti: efficienza conversione pannelli solari, record efficienza conversione cella solare, efficienza energetica pannelli solari