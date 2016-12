UE: entro il 2030 taglio delle emissioni di CO2 del 40% e produzione di energia da rinnovabili al 27% Decisivo passo in avanti in Europa sul fronte delle politiche ambientali.

È stato infatti raggiunto un accordo vincolante tra gli Stati membri dell'Unione che prevede, entro il 2030, il taglio del 40% delle emissioni di anidride carbonica e un incremento della percentuale di energia prodotta con fonti rinnovabili fino al 27%.

"Un taglio del 40% nelle emissioni di gas serra – ha detto José Manuel Barroso, Presidente della Commissione UE - rappresenta un obiettivo particolarmente ambizioso, ma è la pietra miliare più efficace in termini di costi nel nostro percorso verso un'economia a basse emissioni. Anche l'obiettivo di raggiungere il 27% di energie rinnovabili è un segnale importante: rappresenta stabilità per gli investitori, stimola l'occupazione verde e rende più sicure le nostre forniture energetiche".

E ha aggiunto: "Proponiamo di non avere più target nazionali come quelli che abbiamo adesso, perché rischiano di frammentare il mercato interno, mentre possiamo raggiungere un obiettivo UE in maniera più efficace. La nuova proposta sulle rinnovabili prevede più flessibilità per gli Stati membri e verrà assicurato un nuovo sistema di governance. Gli Stati membri rimangono liberi di definire i loro obiettivi sulle rinnovabili, premesso che rispettino le regole UE sugli aiuti di Stato, che stiamo rivedendo per assicurare che non ci siano distorsioni come in passato, proprio a causa dei target nazionali, con eccessivi incentivi alle rinnovabili".



