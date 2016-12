Turismo responsabile? Sì grazie! Per tutti gli amanti delle vacanze responsabili (e non solo loro) è nato un sito che parla di eco turismo e lo fa suggerendo località e indirizzi dove, in Italia, è possibile andare in vacanza strizzando l'occhio anche all'ambiente. Il suo nome è ecoturismonline.it e si occupa del viaggio come attitudine alla scoperta e al rispetto della bellezza e della cultura che ci circonda, con particolare attenzione all'habitat. Non solo: scopo di ecoturismonline.it è anche quello di promuovere comportamenti virtuosi per stare in armonia con l'ambiente aiutando a diffondere la cultura dell'ecosostenibilità. Con un click sono a portata di lettura: - itinerari e luoghi con le strutture ricettive a basso impatto ambientale, modi per muoversi inquinando meno, ristoranti che utilizzano prodotti del territorio o biologici, negozi che vendono prodotti ecocompatibili; - guide selezionate, sempre in tema di viaggi, su quanto si può fare e si può trovare di ecologico, biologico ed ecocompatibile in un determinato territorio; - racconti di esperti del naturale, imprenditori che hanno fatto dell'ecosostenibilità la loro guida e che hanno idee innovative riguardo al rispetto dell'ambiente, chef che cucinano i loro piatti con prodotti del territorio; - recensioni di terme, spa, hotel, agriturismi, bed&breakfast, ristoranti che osservano i dettami dell'ecosostenibilità; - proposte di libri e letture inerenti all'argomento; - riflessioni su temi dell'ecosostenibilità per comprendere ciò di cui si parla oggi; - selezione di notizie riguardanti il mondo del viaggio e delle novità nel campo dell'ambiente.



