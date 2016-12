Turbine eoliche volanti per sfruttare tutta la potenza del vento Sfruttare il vento è una delle forme più pulite di produzione di energia elettrica e, forse anche per questo motivo, la fantasia e l'ingegno dei ricercatori danno vita a progetti decisamente molto "creativi", ma al tempo stesso interessanti dal punto di vista tecnico.

Come, ad esempio, le Altaeros Airborne Wind Turbines, ovvero un particolare sistema volante di turbina eolica che è stata sviluppata da Ben Glass e Adam Rein, rispettivamente amministratore delegato e co-fondatore della Altaeros Energies, società con base negli Stati Uniti nata per studiare e inventare sistemi di produzione di energia pulita a bassa costo.

In particolare queste turbine hanno la caratteristica di essere gonfiabili così che, una volta riempite di elio, possono librarsi in aria esattamente come un aquilone così da riuscire a sfruttare i venti che ad alta quota sono più forti e costanti.

Questo fa anche sì che, nonostante le ridotte dimensioni, ogni singola turbina sia in grado di produrre fino a 100 kW di energia elettrica assolutamente pulita, energia che viene inviata a terra per mezzo di un cavo conduttore che la tiene tra l'altro ancorata al suolo.

Non solo: oltre alla notevole efficienza, queste turbine non necessitano di grande manutenzione tanto che possono rimanere sospese in aria per mesi prima che l'elio debba essere sostituito.

Grazie a questa invenzione, Glass e Rein si sono aggiudicati il ConocoPhillips 2011 Energy Prize, un riconoscimento che viene concesso negli Stati Uniti alle nuove idee e alle migliori soluzioni attuabili in grado di contribuire a migliorare la produzione e il consumo di energia.



