Turbine eoliche gonfiabili per produrre energia ovunque Dean Kamen, ai più forse meglio conosciuto per aver progettato e inventato il Segway (il monopattino a due ruote che deve il proprio equilibrio a un giroscopio interno), ha recentemente depositato un brevetto per una turbina eolica ad asse verticale gonfiabile.

Una caratteristica che, a detta dell'inventore, renderebbe questo sistema di produzione di energia elettrica facilmente e rapidamente trasportabile in luoghi in cui è necessario, oltre al fatto che più dispositivi possono essere collegati fra di loro per aumentare l'energia prodotta.

L'inventore afferma poi che l'utilizzo di questo genere d'impianto potrebbe avere una valida motivazione in situazioni d'emergenza come a seguito di un disastro naturale, anche se a dire il vero già esistono altri generatori eolici "portatili" per la produzione di energia elettrica decisamente più efficienti e collaudati.

Alquanto stravagante poi il fatto che le pale delle turbine possono essere adoperate anche a fini commerciali essendo dotate di pannelli a led (ovviamente alimentati dall'impianto stesso) sui quali possono essere mostrati annunci pubblicitari.

In ogni caso, anche se non si riesce ancora ad immaginare il futuro di questa invenzione, a detta di molti è sempre molto interessante analizzare tutti i possibili sviluppi nel campo dello sfruttamento dell'energia eolica.



