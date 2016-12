Troppo arsenico in alcuni cibi biologici americani Cattive notizie sul fronte dei prodotti alimentari biologici: un gruppo di ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) di Dartmouth (Stati Uniti), dopo aver tempo addietro richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dall'assorbimento di livelli nocivi di arsenico contenuti nel riso e nello sciroppo di riso biologico, ora hanno condotto un nuovo studio (pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Health Perspectives) e i risultati sono davvero preoccupanti.

Stando, infatti, a quanto scoperto dai ricercatori le concentrazioni di arsenico nei prodotti alimentari in commercio negli Stati Uniti contenenti sciroppo di riso integrale biologico, compresi il latte artificiale, i cereali, le barrette energetiche e altri prodotti utilizzati soprattutto dagli sportivi raggiungono mediamente livelli di concentrazione di arsenico che vanno ben oltre le quantità stabilite.

Ad esempio, un prodotto per l'infanzia è risultato avere una concentrazione di arsenico sei volte maggiore di quella ammessa dalla US Environmental Protection Agency (EPA), così come le barrette ai cereali e gli alimenti energetici basati sullo sciroppo di riso integrale che hanno fatto riscontrare concentrazioni di arsenico superiori a quelli privi sciroppo.

Per carità, lo sciroppo di fruttosio con lo sciroppo di riso integrale biologico come dolcificante è un prodotto ampiamente utilizzato e diffuso nei prodotti alimentari americani a cui, va sottolineato, lo studio fa riferimento, ma non c'è comunque da scherzare e, anzi, in assenza di una regolamentazione internazionale in materia, è il caso di non abbassare mai la guardia visto che molti prodotti alimentari biologici e non, grazie anche alla globalizzazione, viaggiano "in contemporanea" per tutto il mondo.



Galleria fotografica Argomenti: arsenico alimenti biologici, cibi bio, riso integrale bio, prodotti biologici