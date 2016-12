Trasporto aereo: presto Iberia sperimenterà sui propri voli i biocarburanti con le alghe È stato annunciato da Isaias Taboas, Segretario di Stato per i Trasporti, l'avvio del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biocarburanti mediante l'utilizzo di microalghe.

L'innovativo centro di produzione e ricerca, che coinvolge anche l'agenzia nazionale per il trasporto aereo, Iberia e la società Alga Energy, sorgerà vicino all'aeroporto della capitale Madrid e dovrebbe entrare in funzione già dal prossimo mese di giugno.

I biocarburanti verranno prodotti mediante l'utilizzo di particolari micro alghe con grandi capacità foto sintetiche e ricche di acidi grassi (caratteristiche che consentirebbe un impiego ridotto di acqua e di terreno per la produzione dei vegetali) e saranno presto sperimentati sui voli della compagnia aerea spagnola.

Non solo: oltre alla produzione di biocarburanti, nel sito si sperimenteranno col tentativo di migliorarle tutte le tecnologie finora utilizzate per "catturare" la CO2 prodotta dagli aeroporti.



