Trasporti via mare: meno CO2 e navi più efficienti L'industria dei trasporti marittimi accetta la sfida ecologica e s'impegna a ridurre le emissioni e a migliorare la propria efficienza del 30% entro il 2024.

A stabilirlo l'Organizzazione Marittima Internazionale facente capo alle Nazioni Unite i cui Paesi membri (con le sole eccezioni di Cina, Brasile, Kuwait, Arabia Saudita e Cile) hanno votato l'approvazione di norme specifiche sulle emissioni di CO2 sulle nuove navi a partire dal 2019 e hanno inoltre concordato di migliorare l'efficienza energetica del 30% dei trasporti via mare entro il 2024.

Non solo: per le 60.000 navi che già oggi solcano i mari e gli oceani sono previsti miglioramenti d'efficienza.

Così facendo, le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti marittimi (che in termini assoluti valgono il 3% di tutte le emissioni causate dall'uomo) potrebbero venir ridotte di oltre 50 milioni di tonnellate entro il 2020.



