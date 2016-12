Toyota sperimenta batterie al magnesio per dare alle auto elettriche maggiore autonomia e ridurre i costi Le batterie dei veicoli elettrici sono, al momento attuale, l'unico piccolo grande neo che ne frena, di fatto, la loro diffusione.

Primo perché l'elevato costo si ripercuote sul prezzo d'acquisto del veicolo, secondo perché l'autonomia che si riesce ad ottenere è, nonostante tutto, ancora troppo limitata.

Sembra però che su questi due cruciali fronti ci possano essere interessanti sviluppi dato che Toyota, da moltissimi anni impegnata a favore di una mobilità più sostenibile, sta sperimentando nuove batterie agli ioni di litio di magnesio che dovrebbero dare una bella" scossa" per superare queste difficoltà.

Stando a quanto pubblicato nel bollettino scientifico Chemical Communications, ricercatori del Toyota Research Institute of North America con sede in Michigan (Stati Uniti) stanno tenacemente (e anche con successo) lavorando a questo progetto.

Le nuove batterie al magnesio sembrano dunque più efficienti e, proprio per il fatto che il minerale utilizzato è abbondante in Natura, potrebbero abbattere il costo degli accumulatori.

Nikhilendra Singh è uno dei ricercatori impegnati nella ricerca ed è molto positivo circa i primi risultati ottenuti: "Il potenziale c'è, eccome! È vero: ci sono ancora alcuni miglioramenti che dobbiamo apportare sul fronte delle prestazioni, ma nel complesso siamo molto entusiasti dei risultati ottenuti".

A gelare però i facili entusiasmi di chi spera che questa tecnologia possa essere introdotta a breve ci pensa Venkat Srinivasan, ricercatore e direttore del programma Batteries for Advanced Transportation Technologies presso il Lawrence Berkeley Laboratory (sempre negli Stati Uniti), secondo il quale la commercializzazione delle batterie al magnesio non potrà avvenire, purtroppo, prima dei prossimi dieci anni.

