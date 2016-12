Toyota Prius e' la terza auto piu' venduta al Mondo Quanta strada ha compiuto la Prius dal suo esordio avvenuto nel "lontano" 2000!

Un successo che si misura non solo dal numero di automobili che la Toyota ha venduto in questi dodici anni, ma anche dall'essere riuscita a "sdoganare" la prima auto ibrida di serie della storia da veicolo di nicchia a regina delle vendite.

Un traguardo raggiunto in particolare grazie a una forte richiesta del mercato americano dove, nel solo primo trimestre di quest'anno, su un totale mondiale di oltre 247 mila unità, le consegne di Prius sono state oltre il 30% (esattamente oltre 86 mila).

A fare meglio in ambito di unità vendute solo la Ford Focus al secondo posto, mentre in assoluto l'auto più venduta al mondo è un'altra di casa Toyota: la Corolla.

Un successo che oggi giudichiamo con un metro commerciale, ma per chi è sensibile ai temi della sostenibilità, è ancor più una palese dimostrazione che, in prospettiva, tutta la mobilità a basso impatto sull'ambiente può diventare realtà.

Certo, sempre che le aziende costruttrici, così come ha fatto in tutti questi anni Toyota, abbiano il coraggio e la forza di perseverare nei loro intenti e che i Governi di tutto il mondo continuino da un lato a incentivare l'acquisto di veicoli meno inquinanti, dall'altro a varare progetti infrastrutturali per la ricarica delle batterie.



