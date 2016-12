Toyota Prius: solo negli USA ne sono state vendute un milione Il successo della Prius continua a crescere tanto che, nei soli Stati Uniti, la Toyota ne ha vendute un milione, qualcosa come un terzo di tutte le auto ibride consegnate nel mondo.

Ma non è solo questo il traguardo più importante raggiunto da quello che è a tutti gli effetti il primo modello di auto ibrida commercializzato su larga scala: più del 97% delle Prius vendute al momento del suo debutto (avvenuto del "lontano" 2000), infatti, sono tutt'ora in circolazione a dimostrazione che il mercato delle auto ibride esiste e che queste automobili non hanno nulla da invidiare in termini di affidabilità alle "sorelle" mosse dal motore termico.

Che dire poi dei benefici all'ambiente? Dal 2000 ad oggi, grazie alla Prius si sono risparmiati circa 881 milioni di litri di benzina e (udite udite) qualcosa come 12,4 milioni di tonnellate di CO2.



