Toyota, più di 5.600 brevetti sulle celle combustibili a idrogeno a disposizione della ricerca Toyota ha annunciato che più di 5.600 dei suoi brevetti sulle celle combustibili a idrogeno saranno messi a disposizione gratuitamente.

Lo scopo è quello di stimolare tanto la ricerca quanto lo sviluppo di questa tecnologia.

"In Toyota siamo convinti che quando le buone idee sono condivise, grandi cose possono accadere", ha detto Bob Carter, Senior Vice President di Toyota USA. "La prima generazione di veicoli a celle combustibile a idrogeno che sarà lanciata tra il 2015 e il 2020 sarà fondamentale e richiede uno sforzo concertato e una collaborazione non convenzionale tra case automobilistiche, i governi, il mondo accademico e i fornitori di energia. Eliminando le tradizionali barriere concorrenziali tra le aziende possiamo accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e muoverci verso il futuro della mobilità in modo più rapido, efficace ed economico".

In totale Toyota detiene circa 5.680 brevetti relativi alle celle combustibili a idrogeno.

Di questi i brevetti relativi all’alimentazione dei veicoli saranno disponibili per licenze royalty-free (ovvero gratuite) fino alla fine del 2020, mentre quelli relativi alla produzione e alla fornitura dell'idrogeno rimarranno free per una durata illimitata.









Galleria fotografica Argomenti: toyota, auto idrogeno, brevetti gratuiti celle combustibili