Torri Superiore, un bell'esempio italiano di villaggio sostenibile Pochi ancora sono a conoscenza che ai piedi delle Alpi Liguri, a pochi chilometri dalla città di Ventimiglia e dal confine francese, sorge il piccolo villaggio di Torri Superiore che risale al XIII secolo e che, di recente, è stato completamente restaurato seguendo sì i più moderni dettami dell'edilizia sostenibile, ma pur sempre rispettando i canoni del recupero più rigoroso che ha saputo mantenere intatto questo bellissimo esempio di borgo medievale.

Per il restauro degli edifici, ad esempio, sono state utilizzate solo pietre del posto e calce naturale, mentre per le finestre e gli infissi (tutti rigorosamente in legno) sono state utilizzate esclusivamente vernici ecocompatibili.

Dal punto di vista energetico, poi, il villaggio utilizza pannelli solari anche per la produzione di acqua calda, mentre le acque reflue sono raccolte e riutilizzate in un sistema di compostaggio.

Ma non finisce qui: in questo villaggio vengono coltivate frutta e verdura biologica con cui poi sono prodotte gustose marmellate, miele, olio d'oliva e pane, mentre gli animali dell'allevamento non vengono nutriti con mangimi industriali, ma sono lasciati liberi di pascolare liberamente attorno al mulino.

Davvero un bell'esempio, dunque, di moderno villaggio ecocompatibile e rispettoso dell'ambiente che sarebbe fantastico se venisse imitato, visto oltretutto che la Società Cooperativa Ture Nirvane che ne gestisce tutte le attività si è resa disponibile a organizzare workshop sulla sostenibilità per incoraggiare altre comunità a seguire il loro stile di vita ecologico.



