Torna l'Earth Day, con un obiettivo ambizioso: piantare un miliardo di semi e di alberi Oggi 22 aprile si celebra la 45ma edizione dell'Earth Day, ovvero la Giornata della Terra, una vera e propria festa per il nostro Pianeta e un importante momento per fare qualcosa per lui e per noi, magari conoscendo meglio l'ambiente o anche solo capendo come e cosa si può fare per proteggerlo.

Obiettivo di quest'anno: piantare oltre un miliardo di alberi o semi.

Un invito che viene rivolto a chiunque, a qualsiasi latitudine si trovi, per restituire qualcosa alla Terra piantando un albero nel giardino di casa, o donandolo a un giardino pubblico, e prendendosene cura come un bambino finché non sarà in grado di sostenersi da solo.

Accanto a un Pianeta più verde, l'Earth Day punta a rendere la Terra più pulita con la campagna denominata Green Cities attraverso la quale si chiede ai Comuni di impegnarsi a raggiungere il 100% di energie rinnovabili entro il 2050.

Un obiettivo già messo a segno da molte delle grandi multinazionali, ma che ha bisogno di essere perseguito anche dal settore pubblico per avere una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra.

La mobilitazione coinvolge tutti e cinque i continenti, con un'infinità di iniziative, tra cui campagne d'informazione sui rifiuti e il riciclo, pulizia di spiagge, proiezioni di documentari, mostre, dibattiti e giornate all'aria aperta. Ovunque i protagonisti saranno le scuole con bambini e ragazzi al centro di campagne educative e di sensibilizzazione per far crescere una green generation.

L'Italia non fa eccezione: oggi è prevista la partecipazione all'Udienza Papale di 300 bambini delle scuole materne ed elementari che si sono impegnati con lavori sull'ambiente e l'alimentazione sostenibile, mentre diverse scolaresche saranno al mercato romano del Circo Massimo di Campagna Amica per andare a lezione di orto urbano e per imparare a fare la spesa a chilometro zero, con prodotti ortofrutticoli di stagione e amica dell'ambiente.



Galleria fotografica Argomenti: Earth Day 2015, Giornata della Terra, piantare un miliardo di alberi, salvaguardia Pianeta, Green Cities