Torna Earth Hour, un'occasione per celebrare il nostro Pianeta e sensibilizzare le persone al problema dei cambiamenti climatici In pochi si sarebbero immaginati una partecipazione così attiva e numerosa nel giro di appena qualche anno.

Sì perché l'avventura di Earth Hour, partita nel 2007 in Australia coinvolgendo oltre due milioni fra abitazioni e uffici che per esprimere la loro posizione contro i cambiamenti climatici hanno tenuto tutte le luci spente per un'ora, quattro anni dopo, nel 2011, è arrivata a contare centinaia di milioni di persone nel mondo che abitano in 88 Paesi.

Un modo unico, silenzioso, ma di grande impatto che è diventato l'evento più globale del mondo a riguardo del problema del clima del Pianeta.

Ma si badi bene: Earth Hour non è un'iniziativa di protesta, semmai è giusto definirla un appello all'azione per ognuno di noi, per ogni azienda e ogni comunità, così come è anche una chiamata ad assumersi responsabilità verso il nostro Pianeta per aprire la strada a un futuro sostenibile.

E in effetti Earth Hour ha fatto molto in questi anni per aumentare la consapevolezza verso i problemi determinati dal cambiamento climatico.

È vero che una sola ora una volta all'anno non cambia le cose, ma è anche vero che in questo modo si possono cambiare le idee delle persone mettendole nella condizione di capire la portata e l'importanza del problema.

Solo così si potrà offrire al nostro Pianeta e alle prossime generazioni che verranno un futuro realmente sostenibile.

Quest'anno Earth Hour si svolge sabato 31 marzo e coinvolgerà via via le città, i Paesi e i continenti a partire dalle 8,30 di mattina, ora di Sidney (Australia).



Video Ufficiale di Earth Hour 2012



Galleria fotografica Argomenti: impronta ecologica, impronta carbonio, Earth Hour 2012