Tesla svela la sua crossover elettrica, un po' SUV e un po' monovolume Ne avevamo fatto un rapido accenno poche settimane or sono in occasione della presentazione della berlina full electric della Tesla Motors (leggi qui).

Ora, invece, siamo in grado di farvi vedere e di darvi qualche anticipazione su come sarà il modello X della casa americana, un crossover che si colloca tra una monovolume e un SUV.

Che dire: lo stile è certamente unico in particolare per quelle portiere che si aprono ad ali di gabbiano (opps: l'azienda americana le ha chiamate Falcon Wings ovvero ali di falco) e che permettono l'accesso a bordo a sette persone.

Ma in realtà al di là del design è sotto il cofano quello che più interessa di questa automobile solo elettrica che sarà disponibile con due allestimenti batteria (uno da 60 kWh, l'altro da 85 kWh) e godrà di tre tipi di trazione (posteriore, integrale e 4x4 attiva per le situazioni più estreme) .

Insomma, questa X sembra proprio un'auto a zero emissioni che promette di non far "rimpiangere" le automobili con motore termico: anzi, sotto il profilo delle prestazioni, i tecnici di Tesla hanno compiuto grandi sforzi progettuali per offrire ai fortunati proprietari di questa automobile accelerazioni mozzafiato al pari di una Porsche 911 (per capirci: la X va da 0 a 100 in appena 4,4 secondi) .

Anche per quanto le vendite le previsioni sono incoraggianti: Tesla Motors ritiene di produrre di questo modello (che negli Stati Uniti avrà un prezzo di listino tra i 60 e gli 80 mila dollari) tra le 10 e le 15 mila unità solo nel primo anno di lancio previsto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014.

Orbene, al di là del design, delle prestazioni e di tutto il resto che (forse) a noi italiani poco ci toccherà da vicino perché con ogni probabilità di queste auto non ne vedremo mai circolare una sulle nostre strade, a noi viene in mente solo una domanda: ma perché sul fronte della mobilità elettrica tutte le case automobilistiche europee sembrano ancora ferme al palo?







Galleria fotografica Argomenti: Tesla X, novità auto elettriche, veicoli emissioni zero, auto elettrica