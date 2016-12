Tesis, il primo go kart ibrido per il divertimento (in pista) e le corse Dopo aver presentato un futuristico quad elettrico, la Facundo Elias ha progettato e sviluppato il primo kart ibrido.

Tesis (questo il nome del prototipo) può funzionare ininterrottamente per più di quattro ore e si avvale di due motori, uno termico ed uno elettrico che lavorano accoppiati fra di loro così da permettere al kart prestazioni sorprendenti e consumi molto contenuti.

Costruito su un telaio è in lega d'acciaio, Tesis ha carene concepite come un vero e proprio scudo di protezione per garantire al conducente la massima sicurezza.

Al momento è solo un concept, ma sarebbe davvero bello vedere questo kart presto in pista...



