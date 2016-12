Tecnologia da indossare: per ricaricare il cellulare bastera' una t-shirt Pensate che ricaricare i piccoli gadget elettronici con una comune maglietta sia fantascienza? Allora siate pronti a ricredervi perché Xiaodong Li e Lihong Bao, due ricercatori della University of South Carolina (Stati Uniti), sono riusciti a trasformare una comune t-shirt in cotone in un condensatore "semplicemente" immergendo la maglietta in una soluzione di fluoruro e poi riscaldandola ad alte temperature.

In questo modo non solo il cotone ha acquisito una capacità di immagazzinamento dell'energia eccezionalmente alta, ma non ha perso nessuna delle proprie caratteristiche di morbidezza e vestibilità.

Ma i due ricercatori sono andati ben oltre: per massimizzare il potenziale energetico del cotone hanno ricoperto le fibre con un strato nanometrico di ossido di manganese che ha migliorato ulteriormente le prestazioni dell'elettrodo tessile tanto che per Li la maglietta ha acquisito le caratteristiche di un vero e proprio supercondensatore e ha anche aggiunto: "I metodi utilizzati fino ad oggi per dare ai tessuti queste capacità necessitano di oli o agenti chimici dannosi per l'ambiente. Come se poi non bastasse quei processi sono complicati e costosi e danno origine a prodotti secondari nocivi. Il nostro metodo, invece, è molto economico e assolutamente verde".



