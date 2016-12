Tastiera e mouse in bambu' per computer piu' verdi Non potete proprio rinunciare al computer tanto al lavoro quanto a casa, ma vorreste rendere il vostro pc un po' più eco-friendly? Eccovi allora accontentati!

Stanno per arrivare, infatti, la prima tastiera e il primo mouse costruiti non più con inquinante plastica a base di petrolio, ma in... bambù.

Ma perché è stato utilizzato proprio questo tipo di legno? Semplice: perché il bambù ha eccellenti capacità di durata in quanto può benissimo tollerare l'umidità, ma al tempo stesso è anche molto leggero.

Non solo: pensate che tutti i tasti e i bottoni (a parte la rotellina per lo scroll in gomma vegetale posta al centro del mouse) sono interamente costruiti con questa pianta.

Un'idea molto simpatica ed ecologica che speriamo di vedere presto in vendita che dimostra anche che, se davvero lo si vuole, possiamo liberarci già da subito sia del petrolio che dei suoi inquinanti derivati, come la plastica.



