Taipei 101, l'eco grattacielo più alto del mondo Con i suoi 506 metri di altezza, Taipei 101 è sì il secondo grattacielo al mondo per altezza dopo la torre Burj di Dubai (che misura qualcosa come 828 metri), ma dal punto di vista ambientale è il più alto edificio al mondo ad aver ricevuto lo status di LEED Platinum che esprime il giudizio più elevato di classificazione green di una costruzione.

Non solo: oltre a questo primato, il Taipei 101, con l'impressionante superficie totale di oltre 148 mila metri quadrati è anche l'edificio più grande al mondo a rispettare questi importanti standard costruttivi.

A dimostrazione che, come ha detto Sang Dae Kim, presidente del Council on Tall Buildings and Urban Habitat della città taiwanese: "Sebbene gli edifici alti e i grattacieli in particolare siano sono comunemente noti come esempi di edifici insostenibili, il Taipei 101 è il chiaro esempio su quanto si può fare anche in questi tipi di costruzioni in termini di edilizia sostenibile".



Vai all'area video per vedere il filmato



Galleria fotografica Argomenti: edilizia sostenibile, grattacielo green, Taipei 101, Leed Platinum, risparmio energetico