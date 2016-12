Tagliare e creare oggetti in vetro solo con il sole A Markus Kayser, progettista e designer industriale, ha sviluppato due tipi di dispositivi davvero incredibili: un sistema di taglio e una stampante 3D che utilizzano l'energia del sole per il loro funzionamento.

Sun Cutter, il primo dei due, è una taglierina che usa una grande lente di forma sferica per focalizzare l'energia e il calore del sole in un unico punto.

In pratica funziona come un laser e come tale è in grado di fare tagli precisissimi con tanto di sfumature su qualsiasi tipo di oggetto.

La seconda invenzione, invece, si chiama Solar Sinter ed è un sistema per creare stampe e decorazioni in vetro sugli oggetti usando la luce solare e la sabbia al posto del laser e delle resine sintetiche.

Anche in questo caso l'idea è per certi aspetti elementare ma davvero geniale: grazie ad un sistema di lenti, l'energia del sole viene concentrata tanto che riesce a fondere la sabbia in vetro.

Un impianto fotovoltaico, poi, produce l'elettrica utilizzata per controllare l'intero sistema.

A chi pensa che si tratti solo di due invenzioni dallo scarso significato Kayser risponde: "Usare i raggi del sole invece del laser e sabbia al posto delle resine, rappresenta un traguardo importante nello sfruttamento della nostra stella come fonte di energia pulita dalle grandissime potenzialità ancora tutte da scoprire".







Galleria fotografica Argomenti: stampante 3D funziona grazie sole, stampante 3D solare, taglierina solare