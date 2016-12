Svolta verde per lo storico grattacielo di Rimini Alto 101 metri e mezzo, con i suoi 27 piani e i 187 appartamenti, il grattacielo di Rimini è stato costruito in tre anni tra il 1957 e il 1960 ed ha sempre rappresentato uno dei simboli della ricostruzione e del boom economico del secondo dopoguerra.

Orbene, dopo oltre mezzo secolo di onorata carriera, sono state mandate in pensione le caldaie alimentate a olio combustibile dello storico edificio.

A sostituirle, infatti, sono stati installati impianti di ultima generazione alimentati a metano, in linea con le tabelle d'emissione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

"Sdoganare il grattacielo - ha commentato Jamil Sadegholvaad, Assessore alla Sicurezza e alle Attività produttive del Comune di Rimini - significa per la nostra città simbolicamente sottolineare un cambio di rotta e di cultura in cui la cultura della rendita e della costruzione quantitativa si sposa con la cultura della rigenerazione e della riqualificazione dell'esistente".

E ha aggiunto: "Non si tratta solo un innalzamento della qualità di vita dei luoghi in cui abitiamo, ma questa idea porta con sé un nuovo modello che produce economia, ricchezza e benessere".



Galleria fotografica Argomenti: riduzione impatto ambientale grattacielo rimini, cambio caldaie grattacielo rimini, grattacielo rimini