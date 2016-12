Sviluppo sostenibile? Solo il 9% degli italiani sa che cos'è l'Agenda 2030 Secondo i dati di Eurobarometro il 77% degli italiani teme l'insicurezza globale e la distruzione dell'ambiente, ma solo il 9% sa cos'è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Entrando più in dettaglio solo il 30% ha sentito parlare degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il 60%, pur avendone sentito parlare, non ne conosce il contenuto, il 27% ne ha una vaga idea e solo il 9% ne è realmente a conoscenza.

Di fronte a questi dati, l'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), "intende sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione e i singoli cittadini sull'Agenda 2030, stimolare la ricerca e l'innovazione, proporre politiche per il raggiungimento degli Obiettivi, contribuire allo sviluppo di adeguati strumenti di monitoraggio".

"Gli italiani – sostiene Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) - sono più preoccupati delle classi dirigenti dell'attuale situazione. È necessario mettere la sostenibilità al centro del dibattito politico, economico e culturale e prendere al più presto le decisioni da cui dipenderà il nostro futuro".

E aggiunge: "Abbiamo solo 14 anni per cambiare modello di sviluppo e cercare di risolvere problemi enormi, come la povertà, la disoccupazione, le disuguaglianze economiche, sociali e di genere, il degrado ambientale. Per farlo, lo sviluppo sostenibile deve entrare nelle decisioni politiche, nelle attività delle imprese, degli enti no profit e dei singoli cittadini. Rispettare questo impegno non sarà dunque facile se, come rileva l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, le minacce globali come povertà, inquinamento, conflitti, sono al top delle preoccupazioni dei cittadini, mentre la politica si concentra su altri temi e solo il 9% degli italiani sa cosa siano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile concordati dai paesi dell'ONU".



