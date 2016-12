Sunseeker Duo: il volo elettrico diventa realta'? Siamo onesti: sebbene lo sviluppo di nuove tecnologie sta facendo quasi "miracoli" in ambito energetico, da qui a pensare di avere in tempi rapidi mezzi di trasporto su ruota alimentati solo da energia solare sembra un traguardo per molti aspetti ancora distante.

Figuriamoci nell'ambito dei velivoli...

Ma anche in questo campo qualcosa sembra si stia muovendo visto che la Solar Flight Inc., azienda con sede in California (Stati Uniti), ha messo a punto e sta testando il prototipo di un aereo biposto totalmente alimentato dall'energia solare.

Un piccolo grande passo in avanti se si pensa al fatto che, fino ad ora, velivoli del genere potevano permettere di volare solo ad una persona che, tra l'altro, era in grado di pilotare stando spesso molto sacrificata all'interno dell'abitacolo.

Il Duo Sunseeker, invece, rompe questo schema così che due persone di corporatura "normale" possono viaggiare comodamente senza tra l'altro rinunciare ad alcunché dal punto di vista delle prestazioni.

Per alloggiare tutti i pannelli solari necessari, l'aereo solare ha un'apertura alare di quasi 25 metri; questo però non gli impedisce di trovare posto in hangar di piccole dimensioni in quanto le ali possono essere rimosse dalla carlinga.

Il Duo Sunseeker, poi, è dotato di un batterie ad alta efficienza che consentono all'aereo di salire in quota per 20 minuti.

Ma cosa succede se il cielo è nuvoloso? "Nessun problema: - sostiene Eric Raymond, uno dei creatori dell'aeroplano elettrico - se si supera la quota delle nuvole presenti in cielo in quel momento, allora ci si trova in pieno sole così da poter continuare a volare per ore e ore. Altrimenti esattamente come su un aliante si scende di quota lentamente fino ad atterrare in tutta tranquillità".

Il Duo Sunseeker non è ancora in produzione, anzi i costruttori sono alla ricerca di altri finanziamenti tramite Kickstarter per riuscire a completare l'elettronica la struttura del velivolo.

Una volta che ci saranno riusciti, il Duo Sunseeker compierà un giro attorno il mondo, documentando l'impresa con un libro e un film così da contribuire ad aumentare la consapevolezza che già oggi abbiamo tutte le risorse (o quasi) per liberarci dalla schiavitù del petrolio.



