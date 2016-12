Sulle spiagge stanno per arrivare le infradito biodegradabili Lo slogan dell'azienda che le ha lanciate è chiaro: "Le indossi tutta la vita, si degradano in 2 anni".

Stiamo parlando delle nuovissime infradito che la Tecnofilm, azienda marchigiana, ha recentemente lanciato e che, essendo fabbricate con una speciale gomma vegetale anziché con quella derivata dal petrolio, si disperde nell'ambiente in "appena" 748 giorni a fronte dei 500-1000 anni richiesti dalle altre.

L'infradito ecologica fa parte di Eco Marche Bio, il progetto nato un anno e mezzo fa con cui le aziende del distretto calzaturiero marchigiano propongono scarpe per uomo, donna e bambino che non si distinguono per il marchio che espongono, ma che rispondono alla voglia di un mondo più pulito e giusto.



Galleria fotografica Argomenti: eco bellezza; biocosmetici, biocosmesi, terme, prodotti termali, ambiente, impronta ecologica