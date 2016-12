Succede a Londra: se il giardino è... verticale Il Mint Hotel Tower of London è un albergo nel cuore del centro storico della city con una bellissima e panoramicissima vista sul Tower Bridge.

Fin qui forse niente di così speciale, si potrebbe dire.

Ma perché allora questo hotel è balzato agli onori della cronaca? Semplice: perché la facciata dell'edificio è un vero e proprio giardino verticale di oltre mille metri quadrati in cui prosperano rigogliose quasi quaranta specie diverse di piante.

Il tutto è gestito e alimentato da un sofisticato sistema automatico di irrigazione che, oltre all'acqua, irrora le piante anche con concimi liquidi per mantenerle sane.

Per non farsi mancare nulla, inoltre, il tetto del Mint (da cui si gode il panorama della capitale) è piantumato con migliaia di fiori di campo che danno a loro volta il nutrimento alle api dell'alveare dell'hotel.



