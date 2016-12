Su Amazon per la prima volta gli e-book superano le vendite dei libri tradizionali Amazon, il più grande sito di e-commerce al mondo, ha annunciato che, attraverso il proprio portale, le vendite di e-book hanno superato quelle dei libri tradizionali tanto che, per i titoli disponibili sia in versione cartacea sia in formato elettronico, per cento di carta ne sono stati venduti 105 in forma digitale.

Non solo: stando alle stime di Amazon questo trend è destinato ad aumentare nel tempo.

Ma perché questa dovrebbe essere una buona notizia per l'ambiente? Perché secondo un altro studio condotto lo scorso anno da Cleantech Group un e-book ha un'impronta di carbonio inferiore di ben 22,5 volte rispetto ai libri "tradizionali" stampati su carta.

Ora dunque che Amazon sta vendendo così tanti e-book, è chiaro che, di riflesso, anche le persone stanno riducendo la loro impronta di carbonio legata alla lettura.



Galleria fotografica Argomenti: e-book, Amazon, impronta carbonio, impatto ambientale, libri elettronici