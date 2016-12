Solar Power, la tenda per ripararsi dal sole che produce energia Da sempre il gruppo di progettazione sostenibile chiamato SMIT (acronimo di Sustainably Minded Interactive Technology) lavora su progetti altamente innovativi nell'ambito dello sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il fotovoltaico.

È loro, ad esempio, il Solar Ivy, un interessante sistema che funziona da collettore di energia solare che prende spunto dalla pianta dell'edera e, come tale, cresce sugli edifici.

L'ultima di queste geniali trovate si chiama Solar Power ed è una tenda per ripararsi dal sole, ma che, al tempo stesso, grazie alla sua particolare struttura in tessuto ultraleggero all'interno del quale è inserito un sottile film di materiale fotovoltaico, è in grado anche di produrre energia elettrica.

La tenda è modulare, cioè è composta da pezzi di tessuto così che possa essere realizzata a misura oppure che, in caso di guasto, i singoli pannelli possano essere sostituiti senza dover cambiare tutta la tenda.

Non solo: alla SMIT hanno anche pensato ad una gamma di materiali fotovoltaici a seconda delle condizioni di lavoro delle loro tende.

Ad esempio, ci sono quelle con silicio amorfo per le condizioni meteo di frequente nuvolosità, ma anche quelle ad alta efficienza o anche quelle con celle fotovoltaiche organiche.



