Sogni ad occhi aperti: Bruxelles vorrebbe le città senza auto (nel 2050, però) Che bello sarebbe poter passeggiare per i centri cittadini e non sentire il rumore assordante del traffico e respirare un'aria meno inquinata...

Un sogno per tanti che l'Unione Europea vorrebbe concretizzare, seppure solo nel 2050.

È di questi giorni, infatti, la notizia che la Commissione Europea, nell'intento (ambizioso) di ridurre in 40 anni le emissioni di CO2 del 60%, sarebbe pronta a varare un progetto che prevede il divieto assoluto alle automobili nelle città.

Inoltre, nel piano è prevista la creazione di un'area unica di trasporto europeo che imponga che il 50% dei viaggi superiori ai 300 chilometri avvenga obbligatoriamente solo su rotaia.

Un modo, questo, per frenare, oltre all'uso sconsiderato dell'automobile, anche gli inquinanti voli low cost.

Come si dice: chi vivrà, vedrà.



