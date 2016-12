Soft Rocker, la poltrona tutta relax che produce energia Il Campus universitario del Massachusetts Institute of Technology (MIT) è stato recentemente dotato di alcune particolari poltrone che sono state realizzate dagli studenti dell'Università in sostituzione delle convenzionali e poco confortevoli panchine.

Alle tecnologicissime sedute è stato dato il nome di Soft Rocker e si tratta di vere e proprie poltrone da esterno dal design ultramoderno su cui gli studenti del Campus possono rilassarsi e che, grazie ad alcuni pannelli fotovoltaici, hanno la particolarità di produrre energia elettrica utile per ricaricare, attraverso una normale porta USB, strumenti elettronici come computer o lettori MP3 o telefoni cellulari.

Ma la peculiarità più interessante di Soft Rocker è che è stata progettata per trovarsi sempre in posizione ottimale rispetto al sole grazie ad un sofisticato sistema di equilibri mossi dal peso del corpo umano che la pone sempre a favore della stella.

Un gioco di stile e tecnologia che di certo servirà agli studenti per capire come catturare e utilizzare al meglio l'energia solare.



