Smart annuncia per il 2014 il lancio del suo scooter elettrico Dopo averne annunciato, due anni or sono, l'intenzione di volerlo produrre in serie e metterlo in vendita insieme a due altri veicoli elettrici (la e-Bike, ovvero una bici elettrica le cui consegne sono appena iniziate, e la Smart e-ForTwo la versione elettrica della nota city car la cui commercializzazione inizierà la prossima estate), il quartier generale della Smart ha confermato per il 2014 il lancio di uno scooter elettrico.

A margine della riunione internazionale per i concessionari Mercedes-Benz tenutasi a Davos (Svizzera) dove l'e-Scooter è stato confermato, Joachim Schmidt, Executive Vice President Sales e Marketing ha così precisato: "La decisione a favore dell'e-Scooter è stata definitivamente presa. Si tratta di un ulteriore importante passo a favore dello sviluppo del nostro concetto di mobilità urbana intelligente".

Al momento il progetto definitivo dell'e-Scooter è in fase di ulteriore sviluppo e definizione tecnica, ma si sa già che dovrebbe percorrere con un pieno di energia quasi 100 chilometri e raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

"Chiunque pensi alla mobilità urbana - ha aggiunto Annette Winkler, a capo di Smart - deve pensare in modo "intelligente". Di contro noi siamo in grado di offrire il veicolo a zero emissioni idoneo ad ogni esigenza. Non solo: con i nostri mezzi, il viaggio elettrico diventa anche un'esperienza molto, molto divertente".



