Siena ad un passo dal diventare il primo territorio europeo 100% Carbon Free La provincia di Siena è ad un passo dal raggiungere uno straordinario obiettivo: quello di diventare il primo vasto territorio in Europa a emissioni di CO2 pari a zero, o come si dice più "tecnicamente" 100% Carbon Free.

Secondo il bilancio presentato giorni or sono dalla Provincia toscana su dati riferiti al 2010, infatti, ben il 94% dei gas serra sono stati assorbiti e di fatto quasi del tutto azzerati.

Un successo che passa da un'attenta politica ambientale che non solo ha pensato alla riduzione sistematica delle emissioni, ma anche al consolidamento della capacità di riassorbimento legata alla superficie forestale, passando anche per l'attuazione di azioni virtuose di efficientamento e di risparmio energetico attivate da famiglie, aziende e cittadini.

Questo significa anche che, in considerazione delle stime provvisorie per il 2011 il cui trend positivo è continuato anche nel corso del 2012, Siena potrebbe già quest'anno aver raggiunto gli obiettivi di Kyoto con otto anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2020.

Non solo: il bilancio della Provincia di Siena riferito al 2010 registra un eccezionale 92% della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con la conferma dell'importante componente geotermica, ma anche con un sensibile aumento della produzione di energia da fotovoltaico, componente cresciuta di ben 50 volte rispetto al 2006, e di quella proveniente dal recupero energetico dei rifiuti e dal biogas di discarica.



