Semafori intelligenti per migliorare lo scorrimento del traffico e diminuire l'inquinamento Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Boston (Stati Uniti) hanno sviluppato un particolare algoritmo con cui si possono elaborare i dati relativi alle emissioni degli autoveicoli con quelli dell'andamento del traffico e che potrebbe essere utilizzato per programmare i semafori in modo "intelligente", così non solo da facilitare lo scorrimento del traffico stesso, ma anche per ridurre le emissioni inquinanti.

Il nuovo sistema, illustrato sulle riviste scientifiche Transportation Science e Transportation Research, è già stato testato simulando il traffico di Losanna, in Svizzera, con oltre 12mila veicoli e 17 grandi incroci, mentre il prossimo banco di prova concreto potrebbe avvenire Manhattan.

L'algoritmo è in grado di selezionare e combinare notevoli quantità di dati e riesce a tener conto addirittura di come il comportamento degli automobilisti può cambiare da un giorno all'altro.

Ma c'è di più: per migliorare l'efficienza del lavoro dei semafori, i ricercatori del MIT hanno integrato nel sistema anche le informazioni relative ai consumi e alle emissioni dei più diffusi autoveicoli presenti in città in un determinato momento.

"I dati devono essere molto dettagliati - ha detto Carolina Osorio, Assistant Professor di Ingegneria Civile e Ambientale al MIT e coordinatrice del progetto - perché solo così possiamo mettere a punto un piano per il traffico che sia realmente efficace e pratico per le agenzie che si occupano dei trasporti".



