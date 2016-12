Scienziati sudcoreani sviluppano la prima batteria al litio pieghevole Gli scienziati sudcoreani dell'Ulsan National Institute of Science and Technology hanno messo a punto la prima batteria al mondo pieghevole e flessibile che potrebbe aprire la strada a nuovi sorprendenti dispositivi portatili nel prossimo futuro.

Secondo i ricercatori, questa nuova batteria al litio non solo è flessibile, ma offre anche caratteristiche di stabilità superiori alle batterie tradizionali, oltre ad avere meno problemi di surriscaldamento o di incendio.

Di fatto già qualcuno ritiene che questa tecnologia potrebbe portare alla creazione di smartphone o altri dispositivi flessibili, così come allo sviluppo di nuovi gadget elettronici che potrebbero cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

La nuova batteria flessibile è stato sviluppata da un team di ricercatori dell'Ulsan National Institute of Science and Technology finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione, della Scienza e della Technology della Corea del Sud.

Guidato dal Professor Lee Sang-Young, il team ha creato un fluido simile ad elettrolita polimerico che, attraverso l'uso di nanomateriali, in linea di principio potrebbe essere applicato a qualsiasi superficie.

Come dicevamo in precedenza, oltre a possibilità di applicazione quasi del tutto infinite, le nuove batterie mostrano un livello molto più elevato di stabilità rispetto alle batterie tradizionali che utilizzano elettroliti liquidi.

"Le batterie al litio convenzionali che utilizzano elettroliti in forma liquida - afferma Lee Sang-Young - possono avere problemi di sicurezza se si surriscaldano eccessivamente: pensiamo ad esempio al film che separa gli elettroliti che col calore si può sciogliere mettendo in contatto, in tal caso, la carica positiva e quella negativo della batteria. Poiché invece la nostra utilizza materiali solidi e non liquidi, ciò ci fa dire che questa batteria flessibile offre un livello molto più elevato di stabilità rispetto alle tradizionali".



