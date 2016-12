Samsung presenta un nuovo telefono Eco-Friendly Giusto in tempo per la Giornata Mondiale della Terra, Samsung sta per lanciare "Replenish" il nuovo smartphone ecologico costruito in plastica riciclata così come l'82% dei componenti elettronici utilizzati.

Il telefono viene fornito in una confezione a sua volta completamente riciclabile su cui le scritte sono stampate con inchiostri a base di soia.

Tra gli optional è, poi, disponibile una porta per la ricarica solare.

Nella famiglia dei prodotti della Samsung "Replenish" è il quarto telefono eco-friendly, ma il primo a includere un software pre-installato chiamato "Sprint ID Green Pack" per le ricerche green.

L'applicazione è divisa in quattro categorie: Shop Green, Take Action, Live Green e Green News che prmettono di avere, ad esempio, l'elenco dei negozi che vendono prodotti biologici, i punti per la raccolta dei rifiuti, pratici consigli sul risparmio energetico o ancora di avere in tempo reale le ultime eco notizie.



