Samsung NC 215S, il primo notebook alimentato (anche) ad energia solare Per gli amanti del pc in ogni dove e in ogni momento per lavoro o semplice svago, Samsung ha realizzato NC 215S, il primo notebook che sfrutta la luce del sole come fonte di alimentazione.

Questo laptop, infatti, è dotato di un ampio pannello fotovoltaico posto sul "coperchio" proprio dietro il monitor che gli consente un'autonomia eccezionale di oltre 14 ore.

Un vero primato anche se, a onor del vero, l'utilizzo del computer durante una giornata di pieno sole non è proprio il massimo, vuoi per il caldo, vuoi per l'eccessiva presenza di luce, ma questi sono solo dettagli.

Il Samsung NC215S è stato lanciato in Kenya e poi in Russia dove è stato proposto ad un prezzo di acquisto di poco meno di 14 mila rubli, l'equivalente di circa 350 euro e monta un processore Intel Atom da 1.6 GHz con un hard disk da 250 Gb e RAM da 1 Giga.



