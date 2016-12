Samasati, un eco rifugio in Costa Rica Ispirato dalla foresta tropicale che si affaccia sul Mar dei Caraibi, Samasati Nature Retreat è un rifugio veramente unico nel suo genere che si trova in Costa Rica.

Immerso in 250 ettari di foresta vergine, il resort è stato progettato e costruito nel rispetto di elevati standard di sostenibilità che vanno dal compostaggio dei rifiuti al riciclo delle acque reflue, a un sistema di raccolta e di distribuzione a caduta (senza cioè l'uso di pompe elettriche) dell'acqua piovana.

Non solo: Samasati Nature Retreat è stato edificato senza abbattere un solo albero.

Tutti gli edifici sono stati, infatti, posizionati in modo da preservare la foresta pluviale tanto che per la loro costruzione sono stati adoperati solo alberi caduti naturalmente che sono trasportati mediante animali, senza dunque deturpare la foresta con veicoli o strade.

Dal punto di vista strutturale, poi, ogni edificio è stato costruito in modo da massimizzare l'isolamento dal calore esterno sfruttando la ventilazione naturale così da non aver bisogno di apparecchiature elettriche per il suo raffrescamento.

Insomma, si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre che il governo locale ha certificato come meta di turismo ecosostenibile.



Galleria fotografica Argomenti: ecoturismo, turismo sostenibile, turismo responsabile, agriturismi, biohotel, ecovillaggi, vacanze sostenibili, impronta ecologica