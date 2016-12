Roba da cani 1 - Messico: metti la cacca del cane nell'apposito cestino e hai il wifi gratis Non è uno assolutamente uno scherzo per quanto assurda possa sembrare questa notizia.

Accade a Città del Messico dove la locale amministrazione, per incentivare i possessori di cani a rimuovere i "ricordini" lasciati selvaggiamente dalle loro amate bestiole, ha installato in dieci dei parchi cittadini un impianto WiFi per la connessione gratuita ad internet che funziona con gli escrementi.

Il progetto prende il nome di Poo WiFi ed è supportato tecnicamente dalla società di servizi internet Terra.

Vi sembra incredibile, vero? Beh, allora date uno sguardo al filmato.

In realtà il sistema funziona a peso, quindi non trasforma le feci degli amici a quattro zampe in energia elettrica.

In pratica all'interno di un apposito contenitore-serbatoio è stata montata una bilancia che, misurando il peso degli escrementi inseriti, trasforma la quantità di cacca in minuti di connessione equivalente.

L'accesso alla rete viene, dunque, garantita non solo al padrone del cane, ma a tutti le persone vicino all'hot spot così da "stimolare" la collaborazione non soltanto fra gli amanti degli animali, ma anche con tutte le altre persone senza cani che frequentano il parco.

In ogni caso sembra essere un incentivo molto apprezzato e che al momento sta funzionando allo scopo.







