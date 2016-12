Risparmio energetico e agevolazioni fiscali: online il vademecum aggiornato dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito la nuova guida (aggiornata a dicembre 2011) relativa alle agevolazioni fiscali previste a fronte della riqualificazione energetica degli edifici.

Il documento è articolato in quattro capitoli che illustrano la detrazione fiscale del 55% sulle spese ammesse e descrive gli interventi interessati all'agevolazione e chi può usufruirne, la tipologia di spesa e la relativa detrazione, ma anche gli adempimenti necessari per ottenere il bonus fiscale.

Questi i punti salienti:

1. la detrazione è stata prorogata sino al 31/12/2012 così come previsto nel così detto decreto "Salva Italia" (D.L. n. 201 del 06/12/11, convertito in legge n. 214 del 22/12/11).

2. Con la conversione in legge del decreto, la detrazione del 55% è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

3. La stessa norma ha disposto che dal 01/01/13 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza. Grazie, infatti, all'introduzione nel Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l'agevolazione è stata resa strutturale e definitiva.

Negli ultimi anni, ricorda l'Agenzia delle Entrate, le disposizioni che regolano la materia delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate.

In particolare, sono cambiate le procedure da seguire per usufruire correttamente delle stesse. Per esempio, è stato previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta; è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione; è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

La guida è scaricabile online (in formato PDF) seguendo questo link.



