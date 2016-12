Rischio di cancro superiore del 70% per neonati e le donne vicino a Fukushima Parla molto chiaro e non fa tanti giri di parole l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: le persone che vivono nei pressi della centrale di Fukushima, in Giappone, dove due anni fa è avvenuto il disastro nucleare, hanno un rischio molto più elevato di sviluppare alcuni tipi di cancro.

In particolare sono le donne e i neonati ad essere i soggetti più vulnerabili con una probabilità pari al 70% in più rispetto alla media di sviluppare la malattia.

Non solo: il rischio di cancro per le persone evacuate velocemente dalla zona rimane relativamente basso, ma è comunque molto alto per chi ha prestato soccorso subito dopo il disastro e chi è rimasto nell'area anche nei mesi successivi.

Tra le forme tumorali quella del cancro alla tiroide rappresenta il rischio più significativo, dal momento che è la ghiandola endocrina posizionata nel collo dove si concentrano le particelle radioattive.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene anche che saranno in significativo aumento i casi di leucemia e di cancro al seno nelle donne.

Insomma, il conto da pagare per il disastro del 2011 rimane ancora molto elevato e riguarderà anche le future generazioni.



