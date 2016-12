Rinnovabili: in 10 anni la produzione di energia e' quasi raddoppiata Buone notizie sul fronte della produzione di energia nel nostro Paese.

Stando ad Ambiente Italia 2013, il rapporto annuale di Legambiente realizzato in collaborazione con l'Istituto Ambiente Italia, la produzione di energia con fonti rinnovabili è quasi raddoppiata rispetto a dieci anni fa.

Non solo: al 2012 le fonti rinnovabili valgono per il 28% della produzione energetica nazionale, mentre sono ancora in rapidissima crescita la produzione eolica (+34%) e quella fotovoltaica (+72%).

Lo studio evidenzia poi anche il fatto che nel 2012 in Italia sono ancora diminuiti i consumi energetici, sia a causa della crisi economica e delle condizioni meteorologiche, sia anche per l'introduzione di misure di efficienza energetica che hanno portato i consumi a valori inferiori a quelli del 2000.

Sempre secondo il rapporto il petrolio resta ancora la principale fonte di energia con una quota pari al 37,5%, essenzialmente per gli usi come carburante.



Galleria fotografica Argomenti: energie rinnovabili Italia, produzione energia fonti rinnovabili, Ambiente Italia 2013