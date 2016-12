Riciclare le capsule di Nespresso per farsi una colorata tenda in stile... eco chic! Se siete tra coloro i quali si sono regalati una macchina da Nespresso, eccovi una simpatica idea per dare nuova vita alle capsule di caffè che, nonostante siano in alluminio e quindi riciclabili all'infinito, il più delle volte vengono gettate tra la normale spazzatura.

Uno spreco che potrebbe essere facilmente evitato con un minimo di attenzione in più o anche dando libero sfogo alle proprie idee creative, come in questo caso in cui le colorate capsule sono servite per creare una divertente tenda.

E non preoccupatevi di non essere portati per il bricolage: per realizzarla è sufficiente un po' di spago, colla, un martello di gomma e... le capsule!

L'esecuzione è semplicissima: una volta svuotate le capsule del caffè (basta incidere la parte posteriore con un coltello o una forbice), appiattitele con il martello.

Otterrete così dei dischetti che unirete con della colla (meglio se a caldo) al vostro filo che, a sua volta, fisserete ad un'asta di legno.

Il risultato lo vedete da soli: una tenda colorata, un po' vintage, ma tanto, davvero tanto eco-chiccosissima!

Ah, una raccomandazione: andateci piano coi caffè...



