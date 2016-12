Riciclare i sacchetti di plastica per ottenere carburante I ricercatori dell'Illinois Sustainable Technology Center (negli Stati Uniti) hanno messo a punto un procedimento che consente di ottenere combustibili per il trasporto, come ad esempio il gasolio, dai sacchetti di plastica.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Fuel Processing Technology.

Non solo: dalle buste di plastica, fonte abbondante di rifiuti in mare e sulla terraferma, si possono anche ricavare altri prodotti come gas naturale, nafta solvente, benzina, cere e oli lubrificanti come olio per i motori o quello idraulico.

"Dalla distillazione del greggio è possibile ottenere solo il 50-55% di combustibili, ma dalla distillazione dei sacchetti di plastica, che sono costituiti da petrolio, si può recuperare quasi l'80% di combustibile - spiega Brajendra Kumar Sharma, autore dello studio -. Il procedimento ha inoltre il vantaggio di poter essere eseguito tramite pirolisi, un processo di decomposizione termochimica che prevede il riscaldamento dei sacchetti in totale assenza di ossigeno".

Secondo il Worldwatch Institute, solo negli Stati Uniti si gettano via 100 miliardi di sacchetti di plastica all'anno, e l'Agenzia statunitense per la Protezione Ambientale riferisce che solo il 13% viene riciclato.

La maggior parte finisce nelle discariche o nei corsi d'acqua e, da lì, in mare.



Galleria fotografica Argomenti: riciclare buste plastica, riciclare sacchetti plastica, carburante da sacchetti plastica, petrolio da buste plastica