Ricercatori britannici riescono nell'impresa di ottenere carburante liquido con acqua e... aria Per quanto fantastica e fantascientifica possa sembrare questa notizia è del tutto vera.

Pochi giorni or sono il giornale britannico The Independent ha riportato che la Air Fuel Synthesis, una piccola azienda con sede a Stockton-on-Tees, nel Regno Unito, è riuscita a generare carburante liquido di sintesi del tutto simile alla comune benzina mediante un processo assolutamente sostenibile e senza alcuna emissione collaterale in cui sono state utilizzate solo acqua e anidride carbonica estratta dall'aria.

In particolare l'azienda ha prodotto in un mese cinque litri di carburante con una piccola raffineria, quantità non certo impressionante ma che incoraggia i ricercatori a proseguire nei loro sforzi nella speranza di poter presto muoversi su scala diversa.

In tanti, però, già credono che questa tecnologia non riuscirà mai ad avere un futuro e così remano contro.

Anche per questo motivo in una sua nota, la Air Fuel Synthesis afferma che: "Per alcune persone, forse, il processo sembra troppo bello per essere vero. Tuttavia noi siamo scienziati, ingegneri e uomini d'affari assolutamente seri che hanno dato origine ad una tecnologia che può essere portata a livelli commerciali".

Ad ogni modo, oltre alla reale fattibilità su scala ben più ampia di questa tecnologia, resta ancora da capire - in modo accurato - il rendimento energetico del carburante, valore questo che, a quanto pare, non è ancora possibile dimostrare fino a che non verrà costruito un impianto di raffineria più grande.

Un po' come la storia del cane che si morde la coda? Mah?!? Ad ogni modo staremo a vedere...



