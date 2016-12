Ricercatori americani sperimentano un tessuto fotovoltaico in fibra naturale I ricercatori della Colorado State University si stanno spremendo le meningi nel tentativo di riuscire a trovare il modo per produrre un tessuto naturale e dotarlo di un sistema per fargli produrre energia.

Qualcosa del genere già esiste ed è applicato anche ad accessori come borse e zaini, ma si tratta di prodotti a cui vengono di fatto cuciti dei mini pannelli solari, dunque poco pratici e assolutamente scomodi da indossare.

L'idea, invece, di inserire direttamente nella trama del tessuto un filo fotovoltaico renderebbe le cose molto differenti sotto ogni punto di vista.

Ed è proprio questa la sfida dei ricercatori americani che, a quanto sembra, sembrano essere riusciti in questa straordinaria impresa arrivando non solo a dare capacità fotovoltaiche al loro tessuto, ma anche di estrema protezione dai dannosi raggi UV.

Certo, a parte un "semplice" utilizzo per ricaricare telefoni, tablet o altri piccoli apparecchi elettronici (che già di per sé ridurrebbe quello delle pile), non se ne vedono altri di usi "intelligenti".

Vero comunque rimane il fatto che, visti i notevoli passi in avanti compiuti sul fronte del comfort e della praticità, questo tessuto potrebbe avere un ruolo importante e contribuire a soddisfare, seppure nel suo piccolo, al crescente fabbisogno energetico che ognuno di noi ha.



