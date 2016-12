Ricercatori americani brevettano un sistema di ricarica per veicoli elettrici integrato nel manto stradale I ricercatori dell'americana Stanford University (in California) stanno alacremente lavorando su una tecnologia di ricarica wireless da integrare direttamente nel manto stradale che permetterebbe, in questo modo, ai veicoli che vi passano sopra, di ricaricare automaticamente (e senza bisogno di fermarsi) le proprie batterie.

La tecnologia che i ricercatori stanno sperimentando utilizza il principio della risonanza magnetica attraverso due bobine di rame poste a poca distanza l'una dall'altra e sintonizzate su una stessa frequenza.

Una delle due bobine viene collegata alla corrente elettrica, fatto che genera un campo magnetico che manda in risonanza l'altra bobina la quale, in questo modo inizia, a ricevere corrente dalla prima bobina.

Per quanto concerne la sicurezza precedenti studi condotti in questo ambito affermano che questa tecnologia è totalmente sicura perché il trasferimento di corrente avviene solo tra le due bobine, mentre sia le persone che gli oggetti in prossimità dell'impianto non sarebbero né interessati né di ostacolo al campo magnetico.

Poco tempo fa abbiamo già parlato di una tecnologia simile che la Mercedes sta già sperimentando (leggi qui) nelle aree di parcheggio.

Bene, quello dei ricercatori di Stanford per certi aspetti è già l'evoluzione stessa di questo innovativo concetto di trasferire energia ai veicoli elettrici non più solo per ricaricare le batterie ma per alimentare direttamente i veicoli.

Per questo i ricercatori hanno già depositato il loro brevetto mentre hanno intenzione di passare molto presto dalla sperimentazione in laboratorio alla prova su strada per assicurarsi che il sistema sia completamente sicuro e non abbia alcun effetto negativo tanto sui passeggeri quanto sugli altri veicoli.







