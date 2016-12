Renault Eclipse, un avveniristico concept di veicolo elettrico Il calo delle riserve di petrolio, l'inquinamento atmosferico in costante aumento e, non per ultimo, la mancanza di parcheggi nelle città metropolitane sta rendendo inevitabile, da parte della Case automobilistiche, la ricerca di mezzi di trasporto con un sempre minore impatto sull'ambiente.

In questo senso un prototipo di mezzo innovativo è stato proposto da Renault con la promessa di cambiare lo scenario urbano.

Si chiama Eclipse ed è un veicolo totalmente elettrico dalla linea altamente aerodinamica che le conferisce una ridottissima resistenza all'aria e che, grazie al suo design unico, unisce l'emozione di una moto con la stabilità di una vettura.

Renault Eclipse è alimentata da un'unica batteria agli ioni di litio ed è equipaggiata anche con una speciale turbina eolica di ricarica così da sfruttare alle alte velocità l'energia del vento.



