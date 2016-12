Record assurdi: 73 metri con un pieno di Diet Coke e Mentos Non servirà certo come esperimento o studio per la ricerca di nuove forme di carburante a basso impatto ambientale, ma - per quanto assurda e inutile possa sembrare - anche questa "follia tecnologica" è la dimostrazione che oltre al petrolio, se proprio lo vuole, l'uomo dispone già di infinite forme di energia.

Denominato EepyBird, il progetto è stato sviluppato da Fritz Grobe e Stephen Voltz che, a quanto pare, hanno avuto accesso ad un magazzino pieno di Diet Coke e Mentos.

Il principio dell'esperimento è alquanto semplice e forse già in tanti lo conoscono per averlo visto in tv o fatto loro stessi a casa per divertimento: combinate insieme, la nota bevanda e le caramelle alla menta sprigionano, infatti, una forza... effervescente davvero impressionate (è il caso di dire) che è riuscita a far muovere la Coke Zero e Mentos Rocket Car per "ben" 73 metri.

Ma i due "scienziati pazzi" non si accontentano e hanno già annunciato che stanno progettando una nuovo veicolo più leggero e più aerodinamico con cui intendono migliorare il loro primato.

Contenti loro...







Galleria fotografica Argomenti: reazione Coca Cola Mentos, EepyBird, veicolo alimentata Diet Coke Mentos