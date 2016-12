Raccolta differenziata: un'app per smartphone e tablet per trovare le isole ecologiche in Italia Ecolamp (il Consorzio per il Recupero e lo Smaltimento di Apparecchiature di Illuminazione) ha attivato in tutt'Italia circa 1.700 punti per la raccolta delle lampade a basso consumo e dei tubi fluorescenti esausti che, oltre a far risparmiare una notevole quantità di energia, una volta usurate, sono riciclabili al 95%.

I risultati di questa raccolta differenziata intelligente sono sorprendenti e in continua crescita tanto che il Consorzio lancia ora l'applicazione gratuita L'isola che c'è (scaricabile dal sito www.ecolamp.it) per iphone e ipad, ma anche per smartphone e tablet android, che permette all'utente di scoprire l'isola ecologica più vicina o in alternativa, inserendo il codice d'avviamento postale (CAP), una città oppure un indirizzo, ricevere precise indicazioni per raggiungere l'isola ecologica a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.

Non solo: sempre grazie a questa applicazione si potranno ricevere informazioni riguardanti le isole ecologiche e utili aggiornamenti sulle tante iniziative di Ecolamp.



Galleria fotografica Argomenti: raccolta lampade basse consumo, riciclo rifiuti, Ecolamp, L'isola che c'è, app, iphone, ipad, smartphone, isole ecologiche